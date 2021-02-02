Фигуристы получили возможность отправить видео своих программ в ISU для допуска к ЧМ

Международный союз конькобежцев (ISU), приняв во внимание недостаточное количество соревнований в сезоне-2020/2021, предоставил фигуристам возможность записать и отправить видеозаписи своих программ для допуска на чемпионат мира 2021 года, который должен пройти с 22 по 28 марта 2021 года в Стокгольме (Швеция).

Ранее ISU установил технический минимум элементов, который требуется для квалификации на чемпионат мира. Технический минимум может складываться из оценок сезона-2020/2021 или оценок за предыдущие два сезона.

Фигуристы, не сумевшие набрать требуемый минимум, получат возможность записать видео своих программ. Примечательно, что присланные видео будут оцениваться исключительно на сложность технических элементов.

Приём заявок фигуристов начинается 5 и завершится 16 февраля. Сообщается также, что результаты присланных видео будут рассматриваться как квалификация чемпионата мира, а по завершении мирового первенства будут удалены.