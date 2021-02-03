«Платьев много не бывает». Ирина Слуцкая показала подборку своих нарядов

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая показала подборку платьев из своей коллекции.

«Платьев много не бывает. Вот так разбираешь фотографии на телефоне и поражаешься, сколько, оказывается, платьев у тебя есть. Решила показать несколько», — написала Слуцкая.

Пост доступен в «инстаграме» Ирины Слуцкой.

Слуцкая — серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2006 года, двукратная чемпионка мира (2002, 2005), первая в истории одиночница — семикратная чемпионка Европы (1996, 1997, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006), четырёхкратная победительница финалов серии Гран-при (1999—2000, 2000—2001, 2001—2002, 2004—2005). О завершении карьеры Ирина объявила в ноябре 2006 года.