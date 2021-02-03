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«Платьев много не бывает». Ирина Слуцкая показала подборку своих нарядов

«Платьев много не бывает». Ирина Слуцкая показала подборку своих нарядов
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая показала подборку платьев из своей коллекции.

«Платьев много не бывает. Вот так разбираешь фотографии на телефоне и поражаешься, сколько, оказывается, платьев у тебя есть. Решила показать несколько», — написала Слуцкая.

Пост доступен в «инстаграме» Ирины Слуцкой.

Слуцкая — серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2006 года, двукратная чемпионка мира (2002, 2005), первая в истории одиночница — семикратная чемпионка Европы (1996, 1997, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006), четырёхкратная победительница финалов серии Гран-при (1999—2000, 2000—2001, 2001—2002, 2004—2005). О завершении карьеры Ирина объявила в ноябре 2006 года.

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