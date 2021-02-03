13-летняя Самоделкина: я хочу первой в мире среди девушек сделать четверной риттбергер

13-летняя российская фигуристка Софья Самоделкина заявила о желании стать первой девушкой, исполнившей на соревнованиях четверной риттбергер.

«Конечно, у меня есть мотивация первой в мире среди девушек сделать четверной риттбергер. Но зачем мне рисковать, когда получается один из ста? Я должна в нём быть более-менее уверенной», — цитирует спортсменку Sport24.

Также Самоделкина оценила выступление в короткой программе на чемпионате России среди юниоров. Софья заработала 71,37 балла и на момент публикации новости занимает третье место, уступая Софье Муравьёвой и Софье Акатьевой. В каскаде из тройного акселя и тройного тулупа фигуристка допустила степ-аут после первого прыжка.

«Из-за того, что случилась ошибка, пока точно мы не знаем, что я буду исполнять в произвольной программе. Планируем два четверных сальхова, без риттбергера. Но точно решим с тренером после утренней тренировки. Посмотрим на моё состояние», — добавила она.