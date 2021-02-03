Камила Валиева рассказала о своём разряде по художественной гимнастике

Российская фигуристка Камила Валиева поделилась информацией о своём разряде по художественной гимнастике, а также ответила на вопрос о собственных любимых программах.

«Рассказать что-то, чего обо мне никто не знает? У меня есть третий юношеский разряд по художественной гимнастике. Мне было года четыре, и я одновременно и художественной гимнастикой занималась, и фигурным катанием. Я даже помню эти старты, было волнительно.

Слежу ли сейчас за гимнастикой и за сёстрами Авериными? Сейчас не слежу прямо так сильно. А с сёстрами Авериными знакома. Они к нам приходили на сборах на тренировки. И они такие классные все.

Любимые программы? Я люблю все программы, так как любить — не любить, я считаю, так нельзя. Они все по-своему очень хороши и как-то за душу берут по отдельности. В этом году мне, например, очень нравится и в короткой музыка, и в произвольной. Произвольная («Болеро» Мориса Равеля. — Прим. ред.) достаточно монотонная, но вот если её долго-долго слушать, то она прямо завораживает. И в короткой программе мне тоже очень нравится музыка от Эрика Рэдфорда. Я под эту музыку выступала ещё на шоу в Германии, и мне так нравилось под неё кататься! Мне и сейчас нравится под неё кататься! Так что все программы я очень люблю», — приводит слова Валиевой «Олимпийский канал».