Российская фигуристка Алёна Косторная не выступит в командном турнире, который пройдёт в Москве с 5 по 7 февраля, информирует официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.



Сообщается, что Косторная не примет участия в соревнованиях по решению тренера, а также по собственному решению из-за незавершённого восстановления после болезни.



В сезоне-2020/2021 Косторная пропустила чемпионат России, не успев восстановиться после перенесённого коронавируса. Косторная заняла второе место на этапе Кубка России и стала второй на Гран-при России.

Напомним, в конце января сообщалось, что чемпионка мира в танцах на льду канадский хореограф Ше-Линн Бурн поставила Алёне новую произвольную программу.