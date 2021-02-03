Косторная не выступит в командном турнире
Российская фигуристка Алёна Косторная не выступит в командном турнире, который пройдёт в Москве с 5 по 7 февраля, информирует официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.
Сообщается, что Косторная не примет участия в соревнованиях по решению тренера, а также по собственному решению из-за незавершённого восстановления после болезни.
В сезоне-2020/2021 Косторная пропустила чемпионат России, не успев восстановиться после перенесённого коронавируса. Косторная заняла второе место на этапе Кубка России и стала второй на Гран-при России.
Напомним, в конце января сообщалось, что чемпионка мира в танцах на льду канадский хореограф Ше-Линн Бурн поставила Алёне новую произвольную программу.
Косторную и Трусову пригласили на командный турнир в Москве
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