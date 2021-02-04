Стало известно, кто заменит Косторную на командном турнире в Москве

Фигуристка Майя Хромых, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, заменит Алёну Косторную на командном турнире в Москве, который пройдёт с 5 по 7 февраля. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.
14-летняя Хромых заняла пятое место на чемпионате России, который прошёл в декабре.
Ранее сообщалось, что Косторная не примет участия в соревнованиях по решению тренера, а также по собственному решению из-за незавершённого восстановления после болезни. Напомним, в сезоне-2020/2021 Алёна пропустила чемпионат России, не успев восстановиться после перенесённого коронавируса. Косторная заняла второе место на этапе Кубка России и стала второй на Гран-при России.
Напомним, командный турнир в Москве откроет прыжковый турнир, который состоится завтра, 5 февраля.
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