Стало известно, кто заменит Косторную на командном турнире в Москве

Фигуристка Майя Хромых, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, заменит Алёну Косторную на командном турнире в Москве, который пройдёт с 5 по 7 февраля. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

14-летняя Хромых заняла пятое место на чемпионате России, который прошёл в декабре.

Ранее сообщалось, что Косторная не примет участия в соревнованиях по решению тренера, а также по собственному решению из-за незавершённого восстановления после болезни. Напомним, в сезоне-2020/2021 Алёна пропустила чемпионат России, не успев восстановиться после перенесённого коронавируса. Косторная заняла второе место на этапе Кубка России и стала второй на Гран-при России.

Напомним, командный турнир в Москве откроет прыжковый турнир, который состоится завтра, 5 февраля.