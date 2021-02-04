Экс-тренер группы Тутберидзе: фигурное катание в жесточайших масштабах захвачено Москвой

Тренер по фигурному катанию Сергей Добрин, ранее работавший в штабе Этери Тутберидзе, объяснил, почему спортсмены из регионов стремятся в Москву.

«Так было плюс-минус всегда, но сейчас особенно обострилась ситуация. Фигурное катание монополизировано Москвой в жесточайших масштабах. Из-за пандемии все корабли, на которых люди катались в шоу, приплыли. Катки переполнены специалистами, все занимаются подкатками.

Плюс в Москве спортсменов, которые готовы заниматься фигурным катанием, тысячи. Тысяча человек, допустим, пришла в начале сезона, и из них процентов десять — прекрасных и талантливых. Остальные тоже будут продолжать, но со своими задачами.

Что получается в регионах? Приходят к тебе десять человек. Ты их ведёшь, обучаешь всему, доводишь до какого-то уровня, а потом они с максимальной вероятностью уйдут к московскому тренеру.

Не представляю, каким образом можно удержать в регионе спортсменов. Они же видят, что в Москве команда сильная, хореограф, соревнования постоянно. А если к ним ещё и тренер лично подойдёт и пальчиком поманит… Какой бы классный при этом ни был тренер в регионе, олимпийский ли чемпион или просто фанат своего дела, команда с сильной группой и повседневной конкуренцией будет более привлекательной», — цитирует Добрина «Матч ТВ».