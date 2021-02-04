«Это категорически неприемлемо». Елена Буянова раскритиковала судейство на юниорском ЧР

Тренер по фигурному катанию Елена Буянова выразила недовольство судейством на чемпионате России среди юниоров в Красноярске.

Судьи ошиблись в оценке Егора Рухина. Спортсмен выполнил три прыжка в четыре оборота — четверной сальхов, четверной тулуп и каскад из четверного и тройного тулупа. Однако техническая бригада последний из прыжков приняла за тройной. Позднее оценки Рухина были пересмотрены, и он стал обладателем бронзовой награды. Егор с 2020 года тренируется у Буяновой.

«Это была сильнейшая разминка, ребята боролись за результат. Мы шли на максимальную сложность, и единственный, кто прокатался с тремя четверными прыжками, был Рухин. Я считаю, что недопустимо — поставить в протоколе вместо четверного прыжок тройной. Для меня это категорически неприемлемо, когда такие ошибки на главном старте сезона допускают судьи, которых я глубоко уважаю», — приводит слова Буяновой ТАСС.