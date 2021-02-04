Рухин — о причине ухода от Тутберидзе: это должно остаться между мной и её командой

Бронзовый призёр юниорского чемпионата России фигурист Егор Рухин прокомментировал уход из группы Этери Тутберидзе. С 2020 года он работает в группе Елены Буяновой.
«Причину ухода называть не буду – это должно остаться между мной и командой Этери Георгиевны. Скажу, что я очень благодарен Этери Георгиевне и всей её команде за то, что столько работали со мной. Так произошло, что я перешёл, но мы остались в очень хороших отношениях.
Сейчас я работаю с Еленой Буяновой, Мариной Селицкой, Ириной Тагаевой, Александром Успенским, Максимом Завозиным. Эта система новая для меня, но я считаю, что она мне сейчас подходит больше, чем та, что была в предыдущей команде. Результатом я, конечно, доволен, считаю, что иду пусть и постепенно, но вперёд", — приводит слова Рухина РИА «Новости».
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