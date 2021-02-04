Авербух подвёл итоги выступления фигуристок на первенстве России

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух прокомментировал итоги выступления фигуристок на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске. Напомним, победителем первенства в итоге стала Софья Акатьева, второй результат продемонстрировала Аделия Петросян, третьей стала Софья Муравьёва.



«Чемпионат удался, девчонки катались хорошо. Перед стартом первенства назвал Акатьеву и Самоделкину фаворитами. Как итог: Акатьева победила, а у Самоделкиной не получилось. К сожалению, Софья (Самоделкина. — Прим. ред.) не очень удачно выступила в Красноярске.



Самое важное, что показал чемпионат, — вслед за нашими лидерами идёт очень сильная плеяда девушек. Очень жаль, что чемпионат мира среди юниоров отменили. Будем надеяться, что и в юниорском спорте тоже всё восстановится», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Жулин – об итогах произвольной программы: от Акатьевой самое большое впечатление