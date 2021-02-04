Авербух подвёл итоги выступления фигуристок на первенстве России

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух прокомментировал итоги выступления фигуристок на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске. Напомним, победителем первенства в итоге стала Софья Акатьева, второй результат продемонстрировала Аделия Петросян, третьей стала Софья Муравьёва.
«Чемпионат удался, девчонки катались хорошо. Перед стартом первенства назвал Акатьеву и Самоделкину фаворитами. Как итог: Акатьева победила, а у Самоделкиной не получилось. К сожалению, Софья (Самоделкина. — Прим. ред.) не очень удачно выступила в Красноярске.
Самое важное, что показал чемпионат, — вслед за нашими лидерами идёт очень сильная плеяда девушек. Очень жаль, что чемпионат мира среди юниоров отменили. Будем надеяться, что и в юниорском спорте тоже всё восстановится», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 4 февраля 2021
-
19:54
-
19:45
-
19:12
-
18:56
-
18:44
-
18:35
-
18:04
-
17:46
-
17:34
-
15:21
-
15:08
-
15:05
-
15:02
-
15:01
-
14:49
-
14:29
-
14:23
-
14:01
-
13:24
-
12:58
-
12:46
-
12:13
-
11:30
-
11:13
-
10:35
-
09:29
-
09:20
-
09:10
-
01:00
- 3 февраля 2021
-
23:52
-
23:32
-
23:02
-
21:20
-
20:44
-
20:04