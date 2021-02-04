Авербух одобрил отказ Косторной от участия в командном турнире

Призёр Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух поделился мнением о пропуске Алёны Косторной командного турнира, который пройдёт в Москве с 5 по 7 февраля.



«Могу лишь пожелать Косторной скорейшего восстановления. Очень сложно для неё складывается сезон, поэтому нам всем надо её поддержать. Все ждут её возвращения в той форме, какую она нам показывала в прошлом году.



Все силы Алёне надо бросить на подготовку к финальному этапу Кубка России. Там, если я правильно понимаю, и будет определяться третий номер сборной. Думаю, пропустить командный турнир — абсолютно правильное решение, чтобы не распыляться на шоу-турнире», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Ранее сообщалось, что Косторная не примет участия в соревнованиях по решению тренера, а также по собственному решению из-за незавершённого восстановления после болезни. Напомним, в сезоне-2020/2021 Алёна пропустила чемпионат России, не успев восстановиться после перенесённого коронавируса. Косторная заняла второе место на этапе Кубка России и стала второй на Гран-при России.