Президент ФФКР отреагировал на судейский скандал на юниорском чемпионате России

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал скандальный инцидент на юниорском чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.
Судьи ошиблись в отношении фигуриста Егора Рухина в произвольной программе. Спортсмен выполнил три прыжка в четыре оборота — четверной сальхов, четверной тулуп и каскад из четверного и тройного тулупа, однако техническая бригада четверной сальхов сочла за тройной. Позднее оценки Рухина были пересмотрены, и он стал обладателем бронзовой награды.
«Это же было ненарочно. Видимо, была какая-то проблема, из-за которой всё это и произошло. Безусловно, была ошибка, но судьи тоже живые люди. Всем нам иногда свойственно ошибаться. Ошибки должны быть исправлены», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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