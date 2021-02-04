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Президент ФФКР отреагировал на судейский скандал на юниорском чемпионате России

Президент ФФКР отреагировал на судейский скандал на юниорском чемпионате России
Фигурное катание / Чемпионат России 0
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Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал скандальный инцидент на юниорском чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

Судьи ошиблись в отношении фигуриста Егора Рухина в произвольной программе. Спортсмен выполнил три прыжка в четыре оборота — четверной сальхов, четверной тулуп и каскад из четверного и тройного тулупа, однако техническая бригада четверной сальхов сочла за тройной. Позднее оценки Рухина были пересмотрены, и он стал обладателем бронзовой награды.

«Это же было ненарочно. Видимо, была какая-то проблема, из-за которой всё это и произошло. Безусловно, была ошибка, но судьи тоже живые люди. Всем нам иногда свойственно ошибаться. Ошибки должны быть исправлены», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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