Стало известно, в каких костюмах Загитова и Медведева появятся на шоу «Вечерний Ургант»

На официальной странице популярного шоу «Вечерний Ургант» в «Инстаграме» размещено фото со съёмок передачи, в которой приняли участие российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице шоу «Вечерник Ургант» в «Инстаграме».

Ранее стала известна одна из тем, которые будут обсуждаться во время выпуска передачи.

«Евгения Медведева и Алина Загитова расскажут про Кубок Первого канала по фигурному катанию», — сообщалось в анонсе выпуска, который выйдет в эфир на Первом канале уже сегодня, 4 февраля, в 23:30 мск.



Спортсменки будут капитанами команд на турнире, который пройдёт в Москве с 5 по 7 февраля.



Медведева и Загитова не давали совместных интервью и избегали вопросов друг о друге после Олимпийских игр в Пхёнчхане, которые выиграла Алина. После олимпийского сезона Евгения уходила из группы Этери Тутберидзе, но вернулась осенью 2020 года. Обе фигуристки в сезоне-2020/2021 не выступают. Алина взяла паузу в карьере в декабре 2019 года. Она поступила в вуз и участвует в шоу, вела проект «Ледниковый период». Евгения не успела восстановиться к чемпионату России после травмы и коронавируса.