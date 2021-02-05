Евгения Медведева одним словом описала возвращение к Этери Тутберидзе

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева ответила на вопрос о возвращении к тренеру Этери Тутберидзе. Напомним, в мае 2018 года Медведева ушла от Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру, а в межсезонье-2020 вернулась.

«Я не знаю, какое слово лучше подобрать, пожалуй, пусть будет «удовлетворение». После моего ухода в мире фигурного катания было очень много напряжённости из-за этого, особенно среди фанатов. Это всё было как натянутая веревка. А теперь как будто всё прекратилось разом.

Я очень рада, что всё хорошо. Очень сложно жить, когда со всех сторон слышишь критику или слухи. Мы работаем, делаем всё, чтобы подготовиться к соревнованиям и быть в форме», — приводятся слова Медведевой на сайте Олимпийского канала.