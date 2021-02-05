«С Щербаковой и Трусовой бороться бесполезно». Жулин подвёл итоги прыжкового турнира

Тренер Александр Жулин прокомментировал итоги прыжкового турнира фигуристов сборной России.
Девушки одержали победу над юношами со счётом 246,30 — 194,78. Максимального преимущества фигуристки добились в третьем раунде. Елизавета Туктамышева, Александра Трусова, Анна Щербакова и Камила Валиева исполнили каскады из пяти прыжков. Ответить им смогли только Макар Игнатов и Андрей Мозалёв. Михаил Коляда и Дмитрий Алиев с ошибкой сделали только по одному прыжку.
«Я не удивлён тому, что выиграли девочки. Потому что они постабильнее и набор элементов у них посложнее. Девочки у нас очень сильные. Щербакова с Трусовой так «сандалят» флип и лутц, что бороться с ними бесполезно», – сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Бондаруком.
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