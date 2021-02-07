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«Поражение не признаём». Евгения Медведева подвела итоги Кубка Первого канала

«Поражение не признаём». Евгения Медведева подвела итоги Кубка Первого канала
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева не согласилась, что её команда «Время первых» проиграла коллективу Алины Загитовой в борьбе за Кубок Первого канала.

Фигуристы из команды Медведевой были сильнее в трёх видах: танцах на льду, мужском одиночном катании и среди спортивных пар. Перед произвольной программой девушек команда Загитовой уступала 24 балла, но взяла трофей. У «Времени первых» приз зрительских симпатий.

«Спасибо большое всем моим фанатам, с которыми мы сделали этот праздник для нашей команды. У меня до сих пор в голове не умещается, как они умудряются протаскивать эти огромные баннеры, сколько нужно согласований, чтобы пронести это в «Мегаспорт». Сегодняшний день подарил нашей команде самое большое количество эмоций, которые мы когда-либо получали. И плакали, и смеялись, и на попе катались. Я от лица своей команды хочу сказать, что мы поражение не признаём. Был приз зрительских симпатий. Люди знают, кого они выбирают», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

Также Медведева сообщила, что приз будет отдан на благотворительность.

«Люди знают, кого они выбирают». Медведева отказалась признать поражение от Загитовой!
Женя предъявила претензии организаторам Кубка Первого канала. Её команду не спас даже потрясающий прокат юного фигуриста Кондратюка.
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