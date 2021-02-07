«Поражение не признаём». Евгения Медведева подвела итоги Кубка Первого канала

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева не согласилась, что её команда «Время первых» проиграла коллективу Алины Загитовой в борьбе за Кубок Первого канала.

Фигуристы из команды Медведевой были сильнее в трёх видах: танцах на льду, мужском одиночном катании и среди спортивных пар. Перед произвольной программой девушек команда Загитовой уступала 24 балла, но взяла трофей. У «Времени первых» приз зрительских симпатий.

«Спасибо большое всем моим фанатам, с которыми мы сделали этот праздник для нашей команды. У меня до сих пор в голове не умещается, как они умудряются протаскивать эти огромные баннеры, сколько нужно согласований, чтобы пронести это в «Мегаспорт». Сегодняшний день подарил нашей команде самое большое количество эмоций, которые мы когда-либо получали. И плакали, и смеялись, и на попе катались. Я от лица своей команды хочу сказать, что мы поражение не признаём. Был приз зрительских симпатий. Люди знают, кого они выбирают», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов.

Также Медведева сообщила, что приз будет отдан на благотворительность.