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Бесподобный прокат Кондратюка, который заставил заплакать Медведеву. Видео

Бесподобный прокат Кондратюка, который заставил заплакать Медведеву. Видео
Фигурное катание / Прочие турниры 0
Аудио-версия:

17-летний российский фигурист Марк Кондратюк, который тренируется в ЦСКА под руководством Светланы Соколовской, своим прокатом произвольной программы на Кубке Первого канала заставил плакать от восторга весь зал дворца «Мегаспорт».

Бронзовый призёр чемпионата России 2021 года стал единственным из мужчин-одиночников, кто чисто откатал программу, включив в неё три прыжка в четыре оборота. Кондратюк чисто прыгнул сольные четверные тулуп и сальхов, а также каскад четверной сальхов – двойной тулуп. Остальные прыжковые элементы фигурист тоже исполнил без ошибок.

Получив от судей за прокат 196,23 балла, Кондратюк опередил даже действующего чемпиона России Михаила Коляду (195,02), вместе с которым выступал за команду Евгении Медведевой. Двукратная чемпионка мира и Европы плакала вместе со всеми, глядя на невероятно яркий и эмоциональный прокат Кондратюка.

Видео можно посмотреть на странице Первого канала на YouTube. Права на видео принадлежат Первому каналу.

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