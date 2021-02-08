Алина Загитова опубликовала эмоциональный пост после победы на Кубке Первого канала

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова опубликовала пост в «Инстаграме», посвящённый победе её команды на Кубке Первого канала. Соперником команды Загитовой была команда Евгении Медведевой.
«С победой, команда «Красная машина»! Да, Кубок Первого канала по фигурному катанию подошёл к концу, но впечатления и эмоции до сих пор переполняют меня. Вы лучшая команда! И команда соперников составила нам достойную конкуренцию, с вами было интересно соревноваться. Сколько же красивых, техничных и зажигательных номеров было за эти три дня у обеих команд. Невероятно! Высший пилотаж! Настоящее искусство на льду!
Спасибо тренерам, которые создали все эти восхитительные программы, и всем спортсменам за высочайшее исполнение. И спасибо вам, болельщики, мы все чувствовали вашу сумасшедшую поддержку.
Спасибо Федерации фигурного катания России и Первому каналу за организацию этого турнира. Поздравляю всех с премьерой», — написала Загитова, прикрепив текст к фотографиям с турнира.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Алины Загитовой.
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