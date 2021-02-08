Илья Авербух: делать какие-то выводы по Кубку Первого канала абсолютно неправильно

Призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер ледовых шоу Илья Авербух высказал мнение о прошедшем в Москве командном турнире фигуристов.
«Я считаю, что в связи с тем, что чемпионат Европы был отменён, идея провести такой турнир, чтобы поддержать всех в форме, вполне логична. И командная история позволяет не сталкивать ребят непосредственно лбами друг с другом, что тоже очень хорошо. Это такой шоу-турнир, к которому не надо относиться действительно слишком серьёзно, но при этом он привлёк внимание публики и, главное, ребят оставил в соревновательной форме.
Делать какие-то выводы и прогнозы по этому турниру было бы абсолютно неправильно. Сейчас главное – подготовка к чемпионату мира, который состоится в марте, и до него ещё достаточно времени, чтобы всё успеть.
Стоит ли сделать турнир ежегодным? Если ему найти место, например, в конце сезона, то вполне возможно. То есть не в то время, когда он сейчас проходил, потому что когда вернутся чемпионат Европы и финал Гран-при, такой турнир в середине сезона, конечно, будет лишний», — приводит слова Авербуха «Спорт Бизнес Online».
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