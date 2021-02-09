Александр Жулин объяснил, почему развёлся с Татьяной Навкой

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин рассказал, почему развёлся с чемпионкой ОИ 2006 года Татьяной Навкой. Фигуристы были в браке с 2000 по 2006 год.
Жулина спросили, правда ли, что его разводу с Навкой поспособствовало шоу «Ледниковый период».
«Поспособствовало немножко. Но мне кажется, что к этому всё уже как-то подводилось. Мне кажется, эта история произошла бы всё равно.
Переезд в Москву поспособствовал больше, чем «Ледниковый период». В Америке была совершенно другая жизнь, у нас был дом, лужайка, достаточно налаженный быт. А здесь, просто в силу того, что Таня выиграла Олимпиаду, открылись очень многие возможности, и тут просто надо было взвешивать на весах. А может быть, и не надо, а может быть, просто наступил такой момент, что как-то вот уже всё — мы жили-жили-жили, и надо пойти по разным путям.
Развод — это всегда непросто. Я на тот момент тоже был не один, а переживал всё равно тяжело, но основная причина, думаю, была в том, что всё-таки был шестилетний ребёнок. Вот это самая основная тяжесть была этого момента. А вообще развод, откровенно вам скажу, — сколько я, два раза уже разводился? — и всё время тяжело», — сказал Жулин в интервью YouTube-каналу Василия Конова.
- 9 февраля 2021
-
10:54
-
10:35
-
10:06
-
09:08
-
09:04
- 8 февраля 2021
-
23:47
-
23:29
-
23:12
-
22:55
-
22:20
-
21:05
-
20:34
-
20:00
-
19:34
-
18:17
-
17:51
-
17:21
-
16:31
-
16:02
-
14:42
-
14:21
-
13:23
-
13:17
-
13:01
-
12:15
-
12:09
-
11:00
-
10:11
-
09:46
-
00:53
-
00:42
-
00:04
- 7 февраля 2021
-
23:48
-
23:19
-
23:10