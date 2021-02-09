Александр Жулин объяснил, почему развёлся с Татьяной Навкой

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин рассказал, почему развёлся с чемпионкой ОИ 2006 года Татьяной Навкой. Фигуристы были в браке с 2000 по 2006 год.

Жулина спросили, правда ли, что его разводу с Навкой поспособствовало шоу «Ледниковый период».

«Поспособствовало немножко. Но мне кажется, что к этому всё уже как-то подводилось. Мне кажется, эта история произошла бы всё равно.

Переезд в Москву поспособствовал больше, чем «Ледниковый период». В Америке была совершенно другая жизнь, у нас был дом, лужайка, достаточно налаженный быт. А здесь, просто в силу того, что Таня выиграла Олимпиаду, открылись очень многие возможности, и тут просто надо было взвешивать на весах. А может быть, и не надо, а может быть, просто наступил такой момент, что как-то вот уже всё — мы жили-жили-жили, и надо пойти по разным путям.

Развод — это всегда непросто. Я на тот момент тоже был не один, а переживал всё равно тяжело, но основная причина, думаю, была в том, что всё-таки был шестилетний ребёнок. Вот это самая основная тяжесть была этого момента. А вообще развод, откровенно вам скажу, — сколько я, два раза уже разводился? — и всё время тяжело», — сказал Жулин в интервью YouTube-каналу Василия Конова.