Жулин рассказал, как Костомаров ушёл от Навки к Семенович, а потом вернулся

Двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин рассказал, как Роман Костомаров решил отказаться от выступлений с Татьяной Навкой ради Анны Семенович, но впоследствии передумал и вернулся к прежней партнёрше.

«Катались они у Линичук, прекрасная программа у них была, “Болеро”. А потом Линичук придумала какой-то ход конём, что «Таня с тобой не будет кататься». Скорее всего, она это Роме говорила так. И они разыграли такую историю, что Рома не хочет кататься с Таней.

Тане пришлось закончить, а его поставили с Семенович. Но с Аней ушла какая-то история, в общем, они с ней, на мой взгляд, немножко не совпали по темпераменту: Аня — это такой взрыв, а Рома более скользючий, катючий, они с Таней идеально подходили друг другу.

Линичук, может быть, испугалась, что мы будем ребёнка рожать, что Тане это неинтересно, ещё что-то, а Таня, в общем, хотела всегда кататься. Таким образом мы закончили с этим всем катанием, переехали в другой город, мы с Таней стали тренировать. Я сказал: “Слушай, и так можно жить, всё замечательно”. Когда родили Сашку, она сказала: “Единственное, о чём жалею, — вот Рома бы ещё позвонил, сказал бы: “Какой же я был дебил!” Она же видела, что его результаты стали хуже с Аней.

Через пару дней Рома позвонил, сказал, какой он был дебил, и попросился кататься у меня с Таней. Мы сказали, что нам надо два дня подумать, а у нас дом был тогда как раз напротив башен-близнецов. Всё так хорошо, рядышком ребёнок спит, а тут Рома звонит. Думаем — куда, зачем? Но подумали-подумали и решили, что Таня себе не простит, если она в достаточно молодом возрасте закончит и просто будет тренировать и смотреть, как её соперницы, которых она и обыгрывала и с которыми стояла вровень, выигрывают Олимпийские игры. Мы приняли решение, что да, мы идём в эту авантюру. Ну и чем это всё закончилось? Закончилось триумфально, да», — рассказал Жулин в интервью YouTube-каналу Василия Конова.

В 2006 году Навка и Костомаров стали олимпийскими чемпионами в танцах на льду.