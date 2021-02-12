Камила Валиева прыгнула четверной сальхов на тренировке. Евгения Медведева отреагировала

В «инстаграме» команды тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе появилось видео, в котором показано, как российская фигуристка Камила Валиева исполнила четверной сальхов.

«Камила Валиева, четверной сальхов», — отмечается в подписи к видео.

В комментариях к посту отметилась двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева. Она отреагировала на прыжок Валиевой эмодзи аплодисментов и сердечка.

В минувшие выходные Валиева в составе команды олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой одержала победу на Кубке Первого канала. Командный турнир прошёл в московском дворце спорта «Мегаспорт». В произвольной программе сразу две фигуристки команды Загитовой получили оценки выше мирового рекорда. Лучшей стала Валиева (179,19), исполнившая тройной аксель. 10 баллов уступила ей Анна Щербакова.