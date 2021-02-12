Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Тарасова/Морозов, Степанова/Букин и Самарин не выступят в финале Кубка России

Тарасова/Морозов, Степанова/Букин и Самарин не выступят в финале Кубка России
Фигурное катание / Кубок России 0
Аудио-версия:

Чемпионы России в парном катании и танцах на льду — Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Александра Степанова/Иван Букин — не примут участия в финале Кубка России. Спортсмены уже гарантировали себе участие в чемпионате мира — 2021, поэтому их участие в дополнительном отборе на первенство планеты не является обязательным.

Тарасова и Морозов в дни проведения финала Кубка России выступят в турнире серии «челленджер» в Гааге (Нидерланды), сообщает РИА «Новости».

Стало известно также, что финал Кубка России пропустит серебряный призёр чемпионата Европы — 2019 Александр Самарин.

«Решили взять паузу. Все нормально, травм нет, просто надо восстановиться и привести физическую форму в порядок. Спасибо всем за понимание и поддержку», — приводит слова тренера спортсмена Светланы Соколовской ТАСС.

Финал Кубка России будет проходить с 27 февраля по 2 марта в Москве.

Российские фигуристы лучше всех готовы к чемпионату мира. Не зря рисковали здоровьем
У России есть все шансы повторить достижение 16-летней давности. И заработать максимум путёвок на Олимпиаду.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021