Тарасова/Морозов, Степанова/Букин и Самарин не выступят в финале Кубка России

Чемпионы России в парном катании и танцах на льду — Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Александра Степанова/Иван Букин — не примут участия в финале Кубка России. Спортсмены уже гарантировали себе участие в чемпионате мира — 2021, поэтому их участие в дополнительном отборе на первенство планеты не является обязательным.
Тарасова и Морозов в дни проведения финала Кубка России выступят в турнире серии «челленджер» в Гааге (Нидерланды), сообщает РИА «Новости».
Стало известно также, что финал Кубка России пропустит серебряный призёр чемпионата Европы — 2019 Александр Самарин.
«Решили взять паузу. Все нормально, травм нет, просто надо восстановиться и привести физическую форму в порядок. Спасибо всем за понимание и поддержку», — приводит слова тренера спортсмена Светланы Соколовской ТАСС.
Финал Кубка России будет проходить с 27 февраля по 2 марта в Москве.
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