«Не нравится мне этот праздник!» Екатерина Боброва — о Дне святого Валентина

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва объяснила, почему ей не нравится День святого Валентина.
“Я безумно рада за те влюблённые пары, которыми пестрит сегодня лента Инстаграма! И благодарна всем за поздравления. Но простите меня, ну вот не нравится мне этот праздник! Всё как-то надуто, специально, слишком сладко…
Как-то раз я услышала фразу: все проблемы идут из детства. И если ей верить, то я знаю, почему у меня такое отношение ко Дню всех влюблённых! Как и все девочки в школе, я хотела нравиться парням, и, конечно, получать кучу валентинок на 14 февраля! У нас был даже специальный ящик, куда можно было кинуть валентинку и остаться инкогнито. Потом все эти валентинки разбирали, и они доходили до своего адресата. И я никогда не получала валентинок. Мне кажется, это моя боль юношества.
Не то, чтобы я не нравилась мальчикам, просто я очень часто ездила на соревнования. И не могла с ними часто общаться, потому что я прибегала только на второй урок после тренировки, а сразу после школы убегала на следующую…
А напоследок не могу не написать свою любимую фразу: дарите цветы, делайте сюрпризы, любите своих вторых половинок каждый день! А не только 14 февраля…” — написала Боброва на своей странице в “Инстаграме”.
Фото можно посмотреть на странице Екатерины Бобровой в “Инстаграме”.
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