Елена Ильиных показала милые фото с сыном на пляже в Майами

Олимпийская чемпионка в командных соревнованиях фигуристов Елена Ильиных опубликовала фотографии с сыном на пляже в Майами. Отцом ребёнка является артист балета Сергей Полунин.
«Строим замки… Пока песочные», — подписала снимки Ильиных.
Пост доступен в «инстаграме» Елены Ильиных
Ильиных и Полунин назвали сына необычным именем Мир. Недавно спортсменка сообщила, что планирует вернуться на лёд после рождения ребёнка.
На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ильиных и Никита Кацалапов завоевали золото в командных соревнованиях и бронзу в танцах на льду.
Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это. Елена в паре с Кацалаповым также стала бронзовым призёром чемпионата Европы 2012 года, серебряным призёром чемпионатов Европы 2013 и 2014 годов, трёхкратным серебряным призёром чемпионатов России (2012, 2013, 2014).
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