На ЧМ по фигурному катанию во время награждения россиян будет звучать музыка Чайковского

Музыкальный фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского будет звучать во время церемонии награждения в случае победы россиян на чемпионате мира по фигурному катанию, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международного союза конькобежцев.
Отмечается, что продолжительность мелодии составит приблизительно одну минуту. На турнире российские фигуристы из-за санкций Всемирного антидопингового агентства будут будут выступать под сокращённым названием Федерации фигурного катания на коньках России — The Figure Skating Federation of Russia (FSR).
Напомним, чемпионат мира по фигурному катанию состоится в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта. Ранее сообщалось, что фигуристы на турнире будут жить в «пузыре», который призван минимизировать риск распространения коронавируса.
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