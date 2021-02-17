Гурейро — о Валиевой: она завораживает. Мощь этого маленького тела — очень круто
Российский фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в танцевальном дуэте с Тиффани Загорски поделился мнением о выступлении Камилы Валиевой на командном турнире, который прошёл с 5 по 7 февраля в Москве.
«Не у всех были хорошие выступления, но все молодцы. Ведь был перерыв после сложного чемпионата России. Но мне понравилась Камила Валиева с её произвольной программой. Мы смотрели её прокат с очень близкого расстояния: прям как судьи. Её выезды с прыжков были прям у нас на глазах.
Мощь этого маленького тела — очень круто. У неё очень много плюсов: энергетика, линии, растяжка, высочайший прыжок. Она завораживает. Все девчонки — бойцы. Они пришли, поболели, а затем выдали суперпрокаты. Как они это делают?» — приводит слова Гурейро Sport24.
Сотникова заявила, что не считает Валиеву главной претенденткой на золото Пекина-2022
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