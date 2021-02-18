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«Работаем!» Плющенко разместил фото с Трусовой и Морозовым

«Работаем!» Плющенко разместил фото с Трусовой и Морозовым
Фигурное катание 0
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко на своей официальной странице в «Инстаграме» разместил фото с двукратной чемпионкой мира среди юниоров Александрой Трусовой и тренером Николаем Морозовым.

«Работаем», — написал под публикацией Плющенко.

Фотографии можно посмотреть на официальной странице Плющенко в «Инстаграме».

38-летний Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.

Напомним, Трусова перешла в академию Плющенко из группы тренера Этери Тутберидзе в межсезонье-2020. Переход к новому тренеру сопровождался громким общественным резонансом. Представители Тутберидзе и Плющенко начали вести словесную войну. Конфликт стал ещё более острым после того, как от Тутберидзе к Плющенко перешла Алёна Косторная.

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