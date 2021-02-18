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Плющенко объяснил, почему Трусова не выступит в финале Кубка России

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, почему его подопечная Александра Трусова не примет участия в финале Кубка России, который пройдёт в Москве с 26 февраля по 2 марта.

«После чемпионата России у неё была травма, поэтому она восстанавливается и готовится к чемпионату мира», — цитирует Плющенко «Р-Спорт».

Анна Щербакова и Александра Трусова не выступят в финале Кубка России

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта.

Состав участников финала Кубка России (женское одиночное катание)

1. Валиева Камила — ЦСО «Самбо-70», отд. «Хрустальный», Москва

2. Гулякова Анастасия — СШОР «Звёздный лёд», Санкт-Петербург

3. Косторная Алёна — ЦСО «Самбо-70», отд. «Хрустальный», Москва

4. Нугуманова Елизавета — СШОР, Санкт-Петербург

5. Самодурова Софья — СШОР «Звёздный лёд», Санкт-Петербург

6. Талалайкина Мария — СШОР, Санкт-Петербург

7. Тараканова Анастасия — СК «Армия фигурного катания», Москва

8. Туктамышева Елизавета — СШОР «Звёздный лёд», Санкт-Петербург

9. Усачёва Дарья — ЦСО «Самбо-70», отд. «Хрустальный», Москва

10. Фролова Анна — СШОР ЦСКА им. С.А. Жука, Москва

11. Хромых Майя — ЦСО «Самбо-70», отд. «Хрустальный», Москва

12. Цибинова Ксения — СШОР ЦСКА им. С.А. Жука, Москва.