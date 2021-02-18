Плющенко объяснил, почему Трусова не выступит в финале Кубка России

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, почему его подопечная Александра Трусова не примет участия в финале Кубка России, который пройдёт в Москве с 26 февраля по 2 марта.
«После чемпионата России у неё была травма, поэтому она восстанавливается и готовится к чемпионату мира», — цитирует Плющенко «Р-Спорт».
Чемпионат мира по фигурному катанию пройдёт в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта.
Состав участников финала Кубка России (женское одиночное катание)
1. Валиева Камила — ЦСО «Самбо-70», отд. «Хрустальный», Москва
2. Гулякова Анастасия — СШОР «Звёздный лёд», Санкт-Петербург
3. Косторная Алёна — ЦСО «Самбо-70», отд. «Хрустальный», Москва
4. Нугуманова Елизавета — СШОР, Санкт-Петербург
5. Самодурова Софья — СШОР «Звёздный лёд», Санкт-Петербург
6. Талалайкина Мария — СШОР, Санкт-Петербург
7. Тараканова Анастасия — СК «Армия фигурного катания», Москва
8. Туктамышева Елизавета — СШОР «Звёздный лёд», Санкт-Петербург
9. Усачёва Дарья — ЦСО «Самбо-70», отд. «Хрустальный», Москва
10. Фролова Анна — СШОР ЦСКА им. С.А. Жука, Москва
11. Хромых Майя — ЦСО «Самбо-70», отд. «Хрустальный», Москва
12. Цибинова Ксения — СШОР ЦСКА им. С.А. Жука, Москва.
- 18 февраля 2021
-
11:35
-
11:00
-
10:39
-
10:39
-
10:14
-
01:02
-
00:34
- 17 февраля 2021
-
23:04
-
22:43
-
19:58
-
18:12
-
17:16
-
01:26
- 16 февраля 2021
-
23:09
-
18:28
-
18:10
-
14:26
-
11:15
-
10:25
-
09:36
- 15 февраля 2021
-
22:32
-
21:39
-
19:53
-
19:30
-
19:14
-
17:37
-
16:28
-
10:07
-
10:05
-
09:56
-
00:45
-
00:16
- 14 февраля 2021
-
23:51
-
22:07
-
16:05