Анна Погорилая — о родах: всё не так страшно, как рассказывают

Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, неоднократный призёр чемпионатов Европы российская фигуристка Анна Погорилая ответила на вопросы подписчиков про роды. Спортсменка стала мамой в декабре 2020 года. Муж Анны — бывший фигурист Андрей Невский. Он завершил карьеру перед Олимпиадой-2018. Их свадьба состоялась 14 июля 2018 года. О своей беременности Анна сообщила в октябре 2020 года.

«Много вопросов про роды. Скажу сразу — всё не так страшно, как рассказывают. Хочу поделиться с вами тем, что мне помогло пережить это момент легче и получить только приятные воспоминания.

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Выбор доктора. Не устану повторять, что мне очень и очень повезло. Половина успеха — это точные действия врачей и акушеров.

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Дыхание. Очень важно дышать правильно и в нужные моменты. Здесь нужно слушать врачей и вспоминать то, что было прочитано и посмотрено во время беременности.

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Настрой. Думать не то, что сейчас вы идёте на казнь. А воспринимать этот момент, как магию рождения новой жизни. Сама по себе эта мысль уже волшебна.

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Музыка. Подумайте, что поможет вам находиться в максимально спокойном состоянии. У меня это была любимая музыка и бутылка воды.

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Поддержка мужа. Мне было очень важно, что бы Андрей был рядом со мной. Осознание того, что любимый рядом, поддерживает, даёт ощущение безопасности и минимизирует стресс», — написала Погорилая в своём «инстаграме».

Пост доступен в «инстаграме» Анны Погорилой.

Фигуристка официально не объявляла о завершении карьеры, но не участвовала в турнирах с осени 2017 года.