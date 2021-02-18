Евгений Семененко: Туктамышева поражает всю планету

Евгений Семененко, ставший победителем чемпионата России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске, рассказала, какое впечатление на него производит Елизавета Туктамышева.
«Глядя на Лизу, я поражаюсь тому, откуда она берёт в себе столько мотивации. Ей 24 года, а она прыгнула недавно четверной тулуп. До неё это никому не удавалось. Одно дело, когда маленькие девочки прыгают четверные, им это делать точно проще, чем Лизе. А вот Лиза поражает всю планету, за что ей огромный респект», — приводит слова Семененко Sport24.
Семененко также назвал фигуристов, которыми восхищается.
«У меня есть люди, которыми я восхищаюсь. Кумиры — не совсем то слово. Среди этих людей: Женя Плющенко, Миша Коляда, Лиза Туктамышева, Юдзуру Ханю, Нейтан Чен, Артур Гачинский», — сказал Семененко.
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