Евгений Семененко: Туктамышева поражает всю планету

Евгений Семененко, ставший победителем чемпионата России по фигурному катанию среди юниоров в Красноярске, рассказала, какое впечатление на него производит Елизавета Туктамышева.

«Глядя на Лизу, я поражаюсь тому, откуда она берёт в себе столько мотивации. Ей 24 года, а она прыгнула недавно четверной тулуп. До неё это никому не удавалось. Одно дело, когда маленькие девочки прыгают четверные, им это делать точно проще, чем Лизе. А вот Лиза поражает всю планету, за что ей огромный респект», — приводит слова Семененко Sport24.

Семененко также назвал фигуристов, которыми восхищается.

«У меня есть люди, которыми я восхищаюсь. Кумиры — не совсем то слово. Среди этих людей: Женя Плющенко, Миша Коляда, Лиза Туктамышева, Юдзуру Ханю, Нейтан Чен, Артур Гачинский», — сказал Семененко.