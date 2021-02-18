«Другого такого фигуриста ещё не встречал». Плющенко рассказал о работе с Трусовой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился подробностями о работе с двукратной чемпионкой мира среди юниоров Александрой Трусовой.



«Отличительной особенностью Саши является умение работать по 24 часа семь дней в неделю. Она постоянно тренируется самостоятельно, благо сейчас база позволяет это делать. Мы начали сотрудничество с известным хореографом, имя которого скоро назовём (ранее Плющенко на своей странице в «Инстаграме» разместил фото с Николаем Морозовым. — Прим. «Чемпионата»).



Действительно, в последнее время уделяем огромное внимание хореографии и скольжению. Трусова готова пахать и пахать. Другого такого фигуриста ни в бытность действующим спортсменом, ни сейчас не встречал. Мы нашли с Сашей общий язык, слышим и понимаем друг друга. Уверен, что Трусова будет прибавлять, и прибавлять не только в хореографии, но и в стабильности прыжков», — приводит слова Плющенко «Р-Спорт».

«Работаем!» Плющенко разместил фото с Трусовой и Морозовым