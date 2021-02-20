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Трусова: то, что возвращаюсь к Тутберидзе, это всё слухи

Трусова: то, что возвращаюсь к Тутберидзе, это всё слухи
Фигурное катание / Чемпионат России 0
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Российская фигуристка Александра Трусова в эксклюзивном интервью «Чемпионату» опровергла слухи о скором возвращении в группу тренера Этери Тутберидзе.

«То, что возвращаюсь к Этери Георгиевне, это всё слухи. В данный момент тренируюсь и буду тренироваться у Евгения Плющенко», — сказала Александра.

Кроме того, Трусова рассказала о взаимоотношениях с наставником Евгением Плющенко.

«С Евгением Викторовичем мне очень комфортно. Не только в «кисс энд край», но и вообще в любой момент, у нас очень хорошая команда. У моего бывшего и нынешнего тренеров разный подход, поэтому сначала было сложно. Есть отличия и в тренировочном процессе, и во время соревнований. Многое не так, как было раньше. Но сейчас мы уже поняли, что должны делать и на тренировках, и на турнирах, так что сейчас всё хорошо», — признаётся фигуристка.

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