Алексей Ягудин показал, как ставит номер для гала-шоу «Ледниковый период»

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин показал фрагмент постановки номера для гала-шоу «Ледниковый период», которое пройдёт 7 марта в Москве.
«Время зря не теряем, ставим… Продолжение на праздничных гала-шоу 7 марта в 14:00 и 19:00 в «Мегаспорт Арене». Будут все и будет жарко. Ждём вас!» — написал Ягудин на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на странице Алексея Ягудина в «Инстаграме».
7 марта поклонники шоу «Ледниковый период» увидят полюбившихся участников десятого, юбилейного сезона: Ольгу Кузьмину и Александра Энберта, Яну Хохлову и Вячеслава Чепурченко, Регину Тодоренко и Романа Костомарова, Ольгу Бузову и Дмитрия Соловьёва, Оксану Домнину и Вольфганга Черни.
На арену московского дворца спорта «Мегаспорт» наряду с участниками проекта выйдут прославленные фигуристы — Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Албена Денкова и Максим Ставиский, Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас. Также приглашены действующие члены сборной России по фигурному катанию: Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Степанова и Иван Букин, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Елизавета Берестовская, Николай Колесников. Незабываемые номера готовят Алина Загитова и Евгения Медведева.
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