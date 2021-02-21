Навка: без Жулина этой олимпийской победы могло и не быть!

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка эмоционально рассказала об одержанной 15 лет назад победе на Играх в Турине.
«15 лет нашему с Романом Костомаровым олимпийскому золоту! Глядя с высоты прошедшего времени на те усилия, труды, стремления, взлёты и падения, что мы прошли на пути к нему, хочется сказать, что всё это того стоило! Воспоминания кадрами кинопленки врываются в сознание, напоминая и первые шаги на льду Турина, и звуки мелодий наших трёх танцев, и крики «Россия, Россия», слышимые с трибун, и моменты, когда дыхание почти останавливается и сердце замедляется во время оглашения результатов, и взрыв эмоций от осознания, что вот, всё, мы чемпионы Олимпийских игр, и гордость, и слёзы счастья, и ком в горле при звуках гимна!!! Момент полной победы и достижения цели, к которой шла годами!!! Внутренний катарсис! Непередаваемо прекрасные мгновения, которые с теплотой и гордостью я несу в своём сердце и душе.
Конечно же, я поздравляю с этой победой нашего замечательного и гениального тренера в танцах на льду Александра Жулина, без которого этой победы могло и не быть!» — написала Навка на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Татьяны Навки в «Инстаграме».
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