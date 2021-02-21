Антон Шулепов: девочки сейчас лучше прыгают и здорово подстёгивают этим пацанов

Российский фигурист Антон Шулепов поделился мнением об интересе к мужскому и женскому фигурному катанию.

«Как в России развивать мужское одиночное катание, чтобы вернуть ему былую популярность эпохи Ягудина и Плющенко? Думаю, мужики удивят, когда начнут стабильно кататься. Мужское катание — это ведь круто, мощно, привлекательно! Просто в нужный момент надо исполнять все элементы. У нас мало кто это делает. Ещё важна сложность программ — заходы, переходы, связки. Увы, на их улучшение остаётся мало времени из-за четверных прыжков и сопутствующего расхода энергии на разгон.

Признаю, что девочки сейчас лучше прыгают и здорово подстёгивают этим пацанов. Видимо, у кого больше талантливых рекордсменов, те и популярнее. Но я всегда выше ставлю путь, который прошёл спортсмен. Даже не знаю, что лучше — рано всё выиграть и закончить или докататься до тридцати лет без крупных титулов, зато с каким багажом знаний. Хорошим тренером можно стать, если прошёл многолетние тренировки и знаешь, как передать опыт своим ученикам», — приводит слова Шулепова «Матч ТВ».