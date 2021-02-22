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Михаил Коляда может пропустить турнир серии «челленджер» в Гааге

Михаил Коляда может пропустить турнир серии «челленджер» в Гааге
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Тренер Алексей Мишин сообщил, что чемпион России Михаил Коляда сегодня, 22 февраля, был освобождён от тренировки из-за проблемы с шеей.

«Мы думали сначала принести аппарат ДЭНАС, в итоге сегодня отпустили Коляду домой. Что дальше? Дальше люди подумают, что Миша с Мишиным «косят» накануне турнира. Нет, это не так. Что будет завтра — не знаю», — приводит слова Мишина сайт «Матч ТВ».

ДЭНАС — аппарат динамической электронейростимуляции для решения широкого спектра терапевтических задач.

Коляда как действующий чемпион России освобождён от отбора на чемпионат мира через финал Кубка страны и на этой неделе должен отправиться на турнир Challenge Cup в Гаагу (Нидерланды). Соревнования пройдут с 25 по 28 февраля. Вопрос об участии спортсмена в турнире будет решён в ближайшие дни, исходя из его самочувствия.

Михаил Коляда не примет участия в финале Кубка России по фигурному катанию
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