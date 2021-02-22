Джонатан Гурейро: когда говорят «иностранец», это вызывает противоречивые чувства

Российский фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в танцевальном дуэте с Тиффани Загорски, рассказал о том, как в детстве в Австралии ему привили любовь к России.

«У меня мама русская, я вырос в такой мультинациональной семье. У нас дома в Сиднее были комнаты бабушки с дедушкой, где постоянно шло «НТВ+», тарелка подключена, вещание из России. То есть чисто русская квартира в доме в Австралии.

Ковёр? Не на стене — на полу. А так, да — со всеми делами. Бабушка сама занималась интерьером. Всё, что было в квартире в Москве, она перенесли туда, и им это очень нравилось. У меня был такой дом контрастов. И я всегда чувствовал, что это часть меня. Большинство своей сознательной жизни я провёл в России. И когда мне говорят «иностранец», у меня это вызывает противоречивые чувства. Меня давно с Россией связывает больше, чем с Австралией.

Мы как встали в пару, сразу решили, что будем выступать только за Россию. Хотя у нас были предложения от Азербайджана, от Австралии, от Англии», — приводит слова Гурейро «Комсомольская правда».