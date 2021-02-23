Ирина Слуцкая: регулярно помогаю семьям, которые попали в тяжёлую жизненную ситуацию

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая в своём «инстаграме» рассказала об отношении к благотворительности.

«Вчера я вам рассказывала, что время от времени отдаю вещи нуждающимся. Недавно, например, раздала все хоккейные принадлежности своего сына, которые ему больше не нужны. Там были клюшки, коньки, форма и даже носки. И для ребят, которые мечтают играть в хоккей, но нет возможности, это оказался просто подарок мечты!



Ещё я регулярно помогаю семьям, которые попали в тяжёлую жизненную ситуацию. Могу просто так накупить вкусностей их деткам. И много всего ещё. К чему я веду? К тому, что творить добро не так уж и сложно. А когда видишь искреннее счастье в глазах тех, кому помогаешь, понимаешь, что всё не зря», — написала Слуцкая.

Пост доступен в «инстаграме» Ирины Слуцкой.