«Золото всего в 15 лет». МОК разместил видео победного проката Загитовой на ОИ в Пхёнчхане

На официальной странице Международного олимпийского комитета (МОК) в «Твиттере» разместили видеозапись, на которой демонстрируется победный прокат российской фигуристки Алины Загитовой на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея). Отметим, что сегодня, 23 февраля, исполнилось три года с момента завоевания Загитовой золотой медали на той Олимпиаде.
«В Пхёнчхане Алина Загитова выигрывает золото в женском одиночном катании всего в 15 лет», — подписали видео.
Видео можно посмотреть на странице Международного олимпийского комитета в «Твиттере».
Напомним, серебро на Олимпиаде в Пхёнчхане завоевала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева. Бронза досталась канадской фигуристке Кэйтлин Осмонд.
Загитова — олимпийская чемпионка в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира, чемпионка Европы, победительница и серебряный призёр финалов Гран-при, чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров.
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