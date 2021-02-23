Загитова вспомнила о трёхлетии победы на ОИ Пхёнчхане и поздравила мужчин с 23 Февраля

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова на своей официальной странице в «Инстаграме» разместила новую публикацию. Алина поздравила мужчин с 23 Февраля и вспомнила о победе на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея). Отметим, что сегодня, 23 февраля, исполнилось три года с момента завоевания Загитовой золотой медали на той Олимпиаде.



«23 февраля! Сегодня 3-я годовщина победы на Олимпийских играх! Наша совместная победа с командой Этери Тутберидзе, моей семьёй, моими золотыми болельщиками и всеми, кто был рядом и болел за меня, — это наша общая победа!



Сегодня очень приятно получать поздравления и просматривать все посты моих болельщиков. Спасибо вам! Большое счастье, что мне удалось одержать эту победу и принести олимпийское золото нашей стране!



P.S. Также поздравляю всех мужчин с сегодняшним праздником», — написала Загитова.

Фото можно посмотреть на странице Загитовой в «Инстаграме».

Победный прокат Алины на ОИ-2018 ранее на своей странице в «Твиттере» разместил Международный олимпийский комитет.