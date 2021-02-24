Алёна Косторная оставила мотивационный пост в «Инстаграме»
Российская фигуристка Алёна Косторная опубликовала мотивационный пост на своей странице в социальной сети «Инстаграм».
«Тяжёлая работа всегда окупается. Будь на катке активным, страстным, решительным и готовым, чтобы не пожалеть ни об одном моменте своего выступления», — написала она, прикрепив текст к своим фотографиям с соревнований.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Алёны Косторной.
17-летняя Косторная — чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при (2019), серебряный призёр (2020) и двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2018, 2019), серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2018), победительница (2018) и серебряный призёр (2017) финала юниорского Гран-при.
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