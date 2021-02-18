Леонова оценила шансы Косторной и Туктамышевой отобраться на чемпионат мира

Серебряный призер чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании Алёна Леонова поделилась мнением о шансах Алёны Косторной и Елизаветы Туктамышевой отобраться на чемпионат мира. Состав сборной России объявят после финала Кубка России, который пройдёт в Москве с 26 февраля по 2 марта.
«Основной конкурент у Косторной — это Туктамышева, потому что они обладают одинаковым набором элементов. Если Алёна решится пойти на тройной аксель, то будут равносильны. Но, я думаю, у Лизы чуть больше шансов на путёвку на чемпионат мира, потому что она больше выступала, чем Алёна», — цитирует Леонову Sport24.
Также она прокомментировала отсутствие Александры Трусовой в заявке на финал Кубка России.
«С одной стороны, несправедливо было разрешить Трусовой не участвовать в финале Кубка России и сразу взять её на чемпионат мира. Но, с другой стороны, Саша заслужила своими результатами по сезону эту поездку на чемпионат мира. Но, конечно, хотелось бы, чтобы всё было по-честному и не было исключений, а все участвовали в финале и таким образом отбирались на чемпионат мира», — добавила Леонова.
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