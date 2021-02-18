Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Леонова оценила шансы Косторной и Туктамышевой отобраться на чемпионат мира

Леонова оценила шансы Косторной и Туктамышевой отобраться на чемпионат мира
Фигурное катание / Чемпионат мира 0
Аудио-версия:

Серебряный призер чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании Алёна Леонова поделилась мнением о шансах Алёны Косторной и Елизаветы Туктамышевой отобраться на чемпионат мира. Состав сборной России объявят после финала Кубка России, который пройдёт в Москве с 26 февраля по 2 марта.

«Основной конкурент у Косторной — это Туктамышева, потому что они обладают одинаковым набором элементов. Если Алёна решится пойти на тройной аксель, то будут равносильны. Но, я думаю, у Лизы чуть больше шансов на путёвку на чемпионат мира, потому что она больше выступала, чем Алёна», — цитирует Леонову Sport24.

Также она прокомментировала отсутствие Александры Трусовой в заявке на финал Кубка России.

«С одной стороны, несправедливо было разрешить Трусовой не участвовать в финале Кубка России и сразу взять её на чемпионат мира. Но, с другой стороны, Саша заслужила своими результатами по сезону эту поездку на чемпионат мира. Но, конечно, хотелось бы, чтобы всё было по-честному и не было исключений, а все участвовали в финале и таким образом отбирались на чемпионат мира», — добавила Леонова.

Плющенко объяснил, почему Трусова не выступит в финале Кубка России
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021