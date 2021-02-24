Татьяна Тарасова поздравила Этери Тутберидзе с днём рождения

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила с днём рождения тренера Этери Тутберидзе, чьи ученицы регулярно занимают призовые места на международных соревнованиях. Сегодня, 24 февраля, Тутберидзе исполнилось 47 лет.
«Поздравляю выдающегося тренера Этери Георгиевну Тутберидзе с днём рождения! Желаю здоровья и счастья! Успехов дочке! Уникальных достижений в наступающем новом сезоне всем вашим спортсменам!» — написала Тарасова в «Инстаграме», прикрепив текст к фото с Тутберидзе.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.
Тутберидзе подготовила олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую, двукратную чемпионку мира и серебряного олимпийского призёра Евгению Медведеву, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Алину Загитову, серебряного призёра чемпионата мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алёну Косторную, призёров чемпионатов Европы Сергея Воронова, Мориса Квителашвили, Анну Щербакову и Александру Трусову.
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