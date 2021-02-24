Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Евгения Медведева назвала Этери Тутберидзе человеком, который изменил фигурное катание

Евгения Медведева назвала Этери Тутберидзе человеком, который изменил фигурное катание
Фигурное катание / Гран-при 0
Аудио-версия:

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане, двукратная чемпионка мира и Европы российская фигуристка Евгения Медведева поздравила с днём рождения своего тренера Этери Тутберидзе. Заслуженному тренеру России сегодня, 24 февраля, исполняет 47 лет.

«Сегодня день рождения у моего тренера Этери Тутберидзе. Человека, который изменил фигурное катание и поднял на другой уровень.

Все поздравления мы всегда говорим друг другу лично, а здесь хотелось бы пожелать Этери Георгиевне продолжать удивлять, развиваться и добиваться всяческих успехов. Крепкого Вам здоровья и сил!» — написала Медведева.

Пост доступен в «инстаграме» Евгении Медведевой

После зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане фигуристка перешла из группы Тутберидзе в группу Брайана Орсера и стала тренироваться в Торонто. В сентябре 2020 года стало известно о возвращении Евгении к Тутберидзе.

Татьяна Тарасова поздравила Этери Тутберидзе с днём рождения
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021