Врач сборной России рассказал, в чём секрет Этери Тутберидзе

Врач сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский рассказал, с какими тренерами ему легче работать и объяснил секрет успеха Этери Тутберидзе.
«Все великие тренеры, в том числе и женщины, – диктаторы. Но тренеры-женщины в фигурном катании – ещё и мамы, хранительницы спортивного очага, это их семья, и они сохраняют эту семью. Такой вот «тёплый матриархат».
В чём секрет Этери Тутберидзе? Секрет в том, что она – великий тренер. К Этери Георгиевне отношусь с огромным уважением, она живёт работой, волшебным образом поверяет алгеброй элементов ультра-си гармонию танца на льду. Но в нашей федерации фигурного катания все женщины-тренеры уникальны, об этом говорят результаты их подопечных, и я ко всем отношусь с большой теплотой», — цитирует Шветского «Литературная газета».
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