Боброва отреагировала на фотосессию Туктамышевой для журнала Maxim

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва посредством «сториз» на своей официальной странице в «Инстаграме» отреагировала на фотосессию чемпионки мира и Европы 2015 года россиянки Елизаветы Туктамышевой для популярного журнала Maxim.

«Ты вдохновитель многих, а о том, что ты делаешь, многие люди могут только мечтать», — написала Боброва.

В ноябре Туктамышева выиграла Гран-при России. В начале декабря фигуристка заразилась коронавирусом, из-за чего была вынуждена пропустить пятый этап Кубка России. Елизавета также является бронзовым призёром чемпионата Европы 2013 года, серебряным призёром командного чемпионата мира 2015 года, победительницей финала Гран-при сезона-2014/2015, чемпионкой России 2013 года.