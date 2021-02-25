Туктамышева: раньше комплексовала из-за роста, но сейчас кайфую от своей миниатюрности

Чемпионка мира и Европы 2015 года россиянка Елизавета Туктамышева рассказала об отношении к своей внешности.
«Какая часть тела нравится больше всего? Глаза. Кисти. И запястья. Это самые худые части тела, поэтому и люблю их больше всего. Хотя в целом довольна своим телом.
Многие девушки грустят из-за внешности, однако их изъяны мерещатся только им. Раньше комплексовала из-за роста – метр с кепкой, но сейчас кайфую даже от своей миниатюрности.
Это же забавно, когда я всё-таки дотягиваюсь до верхних кнопок в лифте, но подставляю стул, чтобы достать кофту из шкафа», — сказала Туктамышева в интервью журналу Maxim.
В ноябре 2020 года Туктамышева выиграла Гран-при России. В начале декабря фигуристка заразилась коронавирусом, из-за чего была вынуждена пропустить пятый этап Кубка России. Елизавета — бронзовый призёр чемпионата Европы (2013), серебряный призёр командного чемпионата мира (2015), победительница финала Гран-при сезона-2014/2015, чемпионка России (2013).
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