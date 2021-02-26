«Пусть все заткнутся». Татьяна Тарасова — о фотосессии Туктамышевой для журнала Maxim

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на фотосессию чемпионки мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании россиянки Елизаветы Туктамышевой для популярного журнала Maxim.

«У неё очень красивое тело, прекрасная фотоссесия. Мне очень понравилось. Много гневных комментариев? А им какое дело, они ей папой или мамой приходятся? Она большая девочка. Пусть все заткнутся и не лезут туда, куда не надо.

Всё очень красиво сделано, прекрасные фотографии, и всё профессионально сделано. Я получила удовольствие. Вот такие красивые у нас фигуристки», — приводит слова Тарасовой Sport24.

В ноябре Туктамышева выиграла Гран-при России. В начале декабря фигуристка заразилась коронавирусом, из-за чего была вынуждена пропустить пятый этап Кубка России. Елизавета также является бронзовым призёром чемпионата Европы 2013 года, серебряным призёром командного чемпионата мира 2015 года, победительницей финала Гран-при сезона-2014/2015, чемпионкой России 2013 года.