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Мария Бутырская: место в сборной очень дорого стоит

Мария Бутырская: место в сборной очень дорого стоит
Фигурное катание / Чемпионат мира 0
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Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская высказала мнение о предстоящей борьбе за путёвку на чемпионат мира, которая развернётся в финале Кубка России между Елизаветой Туктамышевой и Алёной Косторной.

«Спор идёт не за выигрыш у кого-либо, а за поездку на чемпионат мира. Здесь другие задачи. Люди должны бороться сами с собой. Что касается Косторной, то Алёна давно не выступала, тяжело представить, в какой форме она находится. Предполагать я не люблю. Туктамышева уже выступала, она может делать это очень хорошо. Мы все это знаем, Лиза уже показала. Если точно так же соберётся, то у неё очень большие шансы. А что Алёна нам покажет, я пока не знаю. В любом случае борьба будет серьёзной и интересной. Место в сборной очень дорого стоит. За него надо цепляться», — сказала Бутырская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Финал Кубка России пройдёт 27 и 28 февраля в Москве.

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Евгений защищал Туктамышеву после поражения от фигуристок Тутберидзе. Но по этой логике именно Лиза должна ехать в Стокгольм.
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