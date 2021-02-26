Мария Бутырская: место в сборной очень дорого стоит

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская высказала мнение о предстоящей борьбе за путёвку на чемпионат мира, которая развернётся в финале Кубка России между Елизаветой Туктамышевой и Алёной Косторной.
«Спор идёт не за выигрыш у кого-либо, а за поездку на чемпионат мира. Здесь другие задачи. Люди должны бороться сами с собой. Что касается Косторной, то Алёна давно не выступала, тяжело представить, в какой форме она находится. Предполагать я не люблю. Туктамышева уже выступала, она может делать это очень хорошо. Мы все это знаем, Лиза уже показала. Если точно так же соберётся, то у неё очень большие шансы. А что Алёна нам покажет, я пока не знаю. В любом случае борьба будет серьёзной и интересной. Место в сборной очень дорого стоит. За него надо цепляться», — сказала Бутырская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Финал Кубка России пройдёт 27 и 28 февраля в Москве.
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